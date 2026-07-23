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Над 400 сигнала са постъпили на телефон 112 след силните бури в страната вчера

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Над 400 сигнала са постъпили на телефон 112 след силните бури в страната вчера
Снимка: БТА
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На телефон 112 са постъпили над 400 сигнала за щети и поражения от силните бури през вчерашния ден в периода от 7:00 до 20:00 часа, съобщиха от МВР. Половината от сигналите са от областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора.

В област Бургас най-много са сигналите от общините Поморие, Приморско, Царево, Бургас и Несебър – 65 за паднали дървета, 19 за запушени шахти и канали и 10 за наводнени етажи и мазета в жилищни и обществени сгради вследствие на аварии и повреди по ВиК мрежата.

От общините Стара Загора и Казанлък са постъпили 25 сигнала. В Ямболска област регистрираните сигнали за паднали дървета и камъни са 32, а шест са за аварии в газопреносната, водопроводната и електропреносната мрежа.

В община Сливен са постъпили четири сигнала за аварии в газопреносната, водопроводната, електропреносната и електроразпределителната мрежа и четири за паднали дървета.

Осем сигнала за бедстващи хора, 24 за наводнения, 14 за паднали дървета и 12 за пътнотранспортни произшествия са от област Варна вследствие на силен дъжд с гръмотевици. За реакция към общините в областта са предадени 109 сигнала.

Сигнали за паднали дървета са постъпили от София и областите Благоевград и Кюстендил.

Към Центровете за спешна медицинска помощ са предадени обаждания за леко пострадало дете в Приморско и за две жени, пострадали от бурята в Ямбол, допълват от МВР.

#сигнали на телефон 112 #наводнения в страната #щети от буря #силни бури

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