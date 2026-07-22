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Буря и градушка удариха Ямболско, мълния предизвика пожар (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Буря и градушка удариха Ямболско, мълния предизвика пожар (СНИМКИ)
Снимка: БНТ
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Пороен дъжд, придружен със силен вятър, удари Ямболско. Валежът за кратко прерасна в градушка. Мълния е предизвикала пожар в стърнище край елховското село Жребино.

Сигналът е сред постъпилите 20 сигнала в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ямбол след преминаването на бурята през региона. Пожарникарите работят по случая, като една от задачите на екипите е именно гасенето на запаленото от мълния стърнище в село Жребино.

Останалите сигнали са основно за паднали дървета и счупени клони. Към момента в областта няма сериозни поражения.

снимки: БТА

Вследствие на бурята в Ямбол са паднали около пет дървета, като на улица „Цар Самуил“ два автомобила са били затиснати от тях. В община Тунджа са подадени сигнали за паднали дървета в селата Ханово и Стара река. В общините Стралджа и Елхово няма регистрирани щети.

Екипите на пожарната продължават работа по отстраняване на последствията от силния вятър и валежите.

#счупени дървета #силна буря #ямбол #градушка

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