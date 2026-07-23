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След сигнали за мазут: “Басейнова дирекция” не откри нефтено замърсяване в Бургаския залив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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След сигнали за мазут: “Басейнова дирекция” не откри нефтено замърсяване в Бургаския залив
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Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ извършиха извънредни проверки след постъпили сигнали за наличие на мазут по плаж „Сарафово“ и за петролно петно в Бургаския залив.

При огледа на плаж „Сарафово“ не е установено наличие на нефтопродукти по повърхността на морската вода. За да се установи дали има замърсяване, е взета проба от морската вода, която ще бъде изследвана в лаборатория за наличие на летливи органични съединения и полициклични ароматни въглеводороди.

Проверка е извършена и по сигнала за петролно петно, което според подадената информация се е придвижвало към Несебър. Експертите са обходили крайбрежната зона от Поморие до Равда, но не са открили видими следи от нефтопродукти по повърхността на морето.

От Басейновата дирекция посочват, че обществеността ще бъде своевременно информирана за резултатите от лабораторните анализи, а при необходимост ще бъдат предприети допълнителни действия.

#Поморие #Равда #мазут #Бургаски залив

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