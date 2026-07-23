Червен код за много висок риск от пожари обявиха гръцките власти за Атина и островите Евбея и Родос

След почти седмица на силни горещини, обхванали цялата страна, три региона на Гърция са поставени под тревога червен код заради прогнозирания висок риск от горски пожари в петък, съобщи електронното издание на в. "Катимерини", позовавайки се на информация от Министерството на климатичната криза и гражданската защита. Предупреждението в сила за област Атика, включваща столицата Атина, както и за островите Евбея и Родос.

Властите призоваха жителите и пътуващите да проявяват предпазливост, да се въздържат от всякакви дейности, които биха могли да предизвикат пожар, както и да спазват всички извънредни указания, включително автоматичните предупреждения чрез националната система 112.

На общинските и регионалните власти е наредено да свикат местните координационни комитети, за да съгласуват действията при извънредни ситуации. Властите задействаха и превантивни мерки, забраняващи движението на превозни средства и достъпа на граждани до някои национални паркове, гори и други уязвими природни райони.

Жителите и гостите на Солун получиха на телефоните си сигнал за пожар в района на Дервени:

"Димът се насочва към вашия район. Останете на закрито и затворете вратите и прозорците. Бъдете в готовност и следвайте указанията на властите", се казва в съобщението.

снимка: Ангел Бончев, БНТ