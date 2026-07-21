Удар срещу кораб с газ пропан за Украйна край Румъния

Трима души са ранени при удар срещу кораб, превозващ газ пропан за Украйна в Черно море на около 37 километра от бреговете на Румъния.

На борда е избухнал пожар. 17-членният екипаж е бил евакуиран от два румънски спасителни кораба. Букурещ свързва инцидента с войната в Украйна. Москва забрани на корабите си да хвърлят котва в райони без противовъздушна отбрана в две пристанища в Азовско море, откъдето минава една четвърт от руския зърнен износ.

Мярката засяга пристанище Азов в Азовско море и пристанище Кавказ в Керченския проток. Русия обяви, че е нанесла нови удари срещу инфраструктура на украинските военни в Одеса и областта, съобщава се за двама ранени. Индия привика руския шарже дафер заради ракетен удар срещу товарен кораб, отплавал от Одеса, при който загинаха четирима индийски моряци.