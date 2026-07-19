Президентът на Русия Владимир Путин проведе среща с външната министърка на Северна Корея Чое Сон-хюи, предаде ТАСС.

По време на срещата Путин отново изрази благодарността на ръководството на Русия и на руския народ за помощта, която Северна Корея оказва в провеждането на руската специална военна операция в Украйна, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Путин заяви, че подвизите на военни от Северна Корея, помогнали на руски военни, никога няма да бъда забравени и те са отличени с руски държавни награди.

Външната министърка на Северна Корея на свой ред изтъкна привързаността на севернокорейския лидер Ким Чен-ун към развитието на двустранните отношения, а Путин даде висока оценка на тези двустранни отношения.