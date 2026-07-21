Протести и размирици в Италия след смъртта на мъж по време на арест

Шокиращ случай предизвика вълна от протести и сблъсъци в Италия - 42-годишен мъж умира по време на арест в северния град Болоня.



Жертвата е роденият в Мароко Абдеррахим Факир. Видео, заснето от свидетели, показва как при ареста двама полицаи са го притиснали към земята, докато мъжът вика за помощ. 4 минути по-късно пред двама безучастно наблюдаващи парамедици, мароканецът издъхва.

Случаят напомня за смъртта на Джордж Флойд в Съединените щати, от която се роди движението "И животът на чернокожите има значение". Две поредни вечери протестите в Болоня не стихват. Над 60 полицаи бяха ранени при сблъсъци снощи.