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Руският опозиционен политик и противник на войната Борис Надеждин се оттегли от политиката

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Руският опозиционен политик и противник на войната Борис Надеждин се оттегли от политиката
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Руският опозиционен политик и противник на войната Борис Надеждин се оттегли от политиката заради „политически мотивираните съдебни спънки“ пред кандидатурата му за депутат. 63-годишният либерал Надеждин се надяваше да участва в парламентарните избори през септември.

Но по-рано този месец Министерството на правосъдието го обяви за „чуждестранен агент“. Миналия петък съд го глоби за поставяне на „екстремистки символи“ на публично място. Двете съдебни решения изключват възможността той да се кандидатира на изборите за Държавната дума – долната камара на руския парламент. Той има и забрана да напуска страната.

#отказва от политиката #Борис Надеждин #Русия

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