БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу...
Чете се за: 06:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Русия атакува Киев с балистични ракети

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Запази

Зеленски обмисля да се раздели и с главнокомандващия

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Поне един човек е загинал при руска атака с балистични ракети срещу Киев през нощта.

Серия от мощни експлозии разтърси столицата. Избухнали са пожари в общежитие, жилищен блок и магазин. Щети има и в Киевска област, съобщава се за поне двама ранени.

В Киев снощи се проведе трета поредна вечер на протести срещу смяната на министъра на отбраната Михайло Федоров. Протестиращите скандираха срещу главнокомандващия украинските въоръжени сили Олександър Сирски.

По-рано президентът Зеленски призна за открит конфликт между двамата. Зеленски уточни във вечерното си обръщение, че се е срещнал и с двамата и, че предстоят още промени в армията. Според "Файненшъл таймс" той обмисля възможността да смени и Сирски.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Имаше много консултации. Разбира се, чувам какво казват хората. Днес разговарях дълго с Михайло Федоров. Разговарях и с Олександър Сирски. Ще бъдат взети решения, свързани с армията."

# Володимир Зеленски #балистични ракети  #руски атаки #войната в Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
1
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Франция и Англия излизат тази вечер в сблъсък за третото място на Мондиала
3
Франция и Англия излизат тази вечер в сблъсък за третото място на...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети...
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
5
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...
Битката за бронза: Франция и Англия излизат в мач за третото място
6
Битката за бронза: Франция и Англия излизат в мач за третото място

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
5
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
6
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...

Още от: Европа

Унгарският президент Тамаш Шуйок ще напусне поста си утре
Унгарският президент Тамаш Шуйок ще напусне поста си утре
Европа продължава да е в капана на жегите, над 1000 души са евакуирани при пожар в Испания Европа продължава да е в капана на жегите, над 1000 души са евакуирани при пожар в Испания
Чете се за: 01:52 мин.
Евродепутатът Петър Волгин за процедурата срещу „Европа на суверенните нации“: Това е признание за нашата партия Евродепутатът Петър Волгин за процедурата срещу „Европа на суверенните нации“: Това е признание за нашата партия
Чете се за: 04:25 мин.
Масирана украинска атака навътре в руска територия, поразени са търговски складове и петролно хранилище Масирана украинска атака навътре в руска територия, поразени са търговски складове и петролно хранилище
Чете се за: 03:20 мин.
Български гранични полицаи участваха в международна операция за трафик на мигранти (СНИМКИ) Български гранични полицаи участваха в международна операция за трафик на мигранти (СНИМКИ)
Чете се за: 03:27 мин.
Пожар, предизвикан от мълния, изпепели цяло селище в Норвегия (СНИМКИ) Пожар, предизвикан от мълния, изпепели цяло селище в Норвегия (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Трима мотористи са пострадали тежко при катастрофа във Варна
Трима мотористи са пострадали тежко при катастрофа във Варна
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Млад шофьор помете пешеходка в Бургас, жената е с опасност за живота Млад шофьор помете пешеходка в Бургас, жената е с опасност за живота
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Големият финал на Мондиал 2026 – тази вечер от 22:00 часа само по БНТ Големият финал на Мондиал 2026 – тази вечер от 22:00 часа само по БНТ
Чете се за: 01:17 мин.
САЩ и Канада
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Чете се за: 06:22 мин.
Национални отбори
Ограничават движението на камиони по АМ "Тракия" и...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Пожарът край Стара Загора е овладян, екипи дежуриха през нощта
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Русия атакува Киев с балистични ракети
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Конфликтът в Близкия изток: Американски военни загинаха в Йордания
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ