Русия атакува Киев с балистични ракети

Поне един човек е загинал при руска атака с балистични ракети срещу Киев през нощта.



Серия от мощни експлозии разтърси столицата. Избухнали са пожари в общежитие, жилищен блок и магазин. Щети има и в Киевска област, съобщава се за поне двама ранени.

В Киев снощи се проведе трета поредна вечер на протести срещу смяната на министъра на отбраната Михайло Федоров. Протестиращите скандираха срещу главнокомандващия украинските въоръжени сили Олександър Сирски.

По-рано президентът Зеленски призна за открит конфликт между двамата. Зеленски уточни във вечерното си обръщение, че се е срещнал и с двамата и, че предстоят още промени в армията. Според "Файненшъл таймс" той обмисля възможността да смени и Сирски.