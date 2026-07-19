Русия атакува Киев с балистични ракети

Зеленски обмисля да се раздели и с главнокомандващия
Поне един човек е загинал при руска атака с балистични ракети срещу Киев през нощта.
Серия от мощни експлозии разтърси столицата. Избухнали са пожари в общежитие, жилищен блок и магазин. Щети има и в Киевска област, съобщава се за поне двама ранени.
В Киев снощи се проведе трета поредна вечер на протести срещу смяната на министъра на отбраната Михайло Федоров. Протестиращите скандираха срещу главнокомандващия украинските въоръжени сили Олександър Сирски.
По-рано президентът Зеленски призна за открит конфликт между двамата. Зеленски уточни във вечерното си обръщение, че се е срещнал и с двамата и, че предстоят още промени в армията. Според "Файненшъл таймс" той обмисля възможността да смени и Сирски.
Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Имаше много консултации. Разбира се, чувам какво казват хората. Днес разговарях дълго с Михайло Федоров. Разговарях и с Олександър Сирски. Ще бъдат взети решения, свързани с армията."