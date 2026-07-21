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Разцеплението в турската опозиция: Йозгюр Йозел основава нова партия

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Чете се за: 01:12 мин.
По света
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Снимка: БТА
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Доскорошният лидер на турската опозиционна Народнорепубликанска партия Йозгюр Йозел обяви, че ще основе нова партия.

През май той беше отстранен от поста си след съдебно решение, според което партийният форум през 2023 г., на който е бил избран за лидер, е проведен нелегитимно. Така начело на кемалистката партия беше възстановен дългогодишният ѝ лидер Кемал Кълъчдароглу.

Кълъчдароглу - далеч по-малко харесван от симпатизантите на Народнорепубликанската партия, претърпя загуба от Реджеп Тайип Ердоган на последните президентски избори.

Най-големият удар срещу силната турска опозиция дойде през пролетта на миналата година, когато популярният кмет на Истанбул Екрем Имамоглу беше арестуван по обвинения в корупция и злоупотреба със служебно положение.

Имамоглу е сочен за единствения политик в Турция, който има реални шансове да победи Ердоган на президентски избори.

#нова политическа партия #Йозгюр Йозел #турска опозиция

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