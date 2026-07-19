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Сватбите в Гърция - под строг контрол от данъчните

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 08:17 мин.
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Сватбите в Гърция - под строг контрол от данъчните
Снимка: АП/БТА
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Лятото е сезонът на сватбите, а Гърция е перфектното място за красива брачна церемония. И въпреки че в последните години се наблюдава отлив в желанието на двойките за сключване на брак, все още брачната институция в Гърция е на почит. Сватбените тържества - също.

Наскоро известната гръцка тенисистка Мария Сакари, която ще се омъжва за сина на премиера Кириакос Мицотакис – Константинос, заяви шеговито в интервю за американския специализиран телевизионен канал Тенис Ченъл (Tennis Channel), че готвят „малка сватба“ с 500-600 гости.

За семейството на потомствен политик като гръцкия премиер подобен мащаб на сватбеното тържество донякъде е разбираемо. Но големи сватби в Гърция организират не само хора с неговите контакти, но и редица популярни и не толкова популярни лица.

Преди няколко години гръцките медии широко отразиха грандиозна сватба на известна в публичното пространство двойка. Дни наред телевизионни предавания и рубрики в печатните медии показваха снимки от празненството с впечатляваща украса, огромна сватбена торта, елегантна булчинска рокля. Присъстваха популярни личности, за гостите пя известен гръцки изпълнител. Социалните мрежи бяха заляти с постове от събитието, а булката публикува в Инстаграм профила си списък с всички, участвали в организацията.

Информацията в социалните мрежи обаче беше засечена от специален данъчен софтуер и екип данъчни, който "сканира" мрежата. И щастливото събитие се превърна в данъчен кошмар. Оказа се, че нито един участник не е чист пред държавата. Властите засякоха сериозно разминаване между декларираните доходи и публикуваната информация в личните им социални мрежи, в които на практика рекламират дейността си. Започна данъчна проверка, при която беше установено, че има сериозни нарушения на данъчното законодателство от страна на всички участвали, писа тогава в. „Прото тема“.

Тази конкретна сватба, добила изключителна популярност, и до момента е нагледен пример за мащаба на сивата икономика в Гърция, като показва как физически и юридически лица успяват да укрият доходи и да избегнат плащането на данъци.

В последните години гръцките власти постепенно засилиха контрола над доходите, но сега заявките са за още по-голямото му затягане.

Укриването на данъци вече се следи с изкуствен интелект като Независимият орган за държавни приходи (ААДЕ) въведе система за електронно засичане на данни и "умен" контрол, съобщава електронното издание на в. "Прото тема". ААДЕ прави пълен дигитален профил за всеки данъчен номер с цел да се засекат отклонения и недекларирани доходи. Прави се и анализ дали декларираните доходи отговарят на финансовото поведение на данъкоплатците, а 90 държави си сътрудничат с гръцките данъчни власти и подават информация към тях.

С въвеждането на новите методи държавата вече е наясно дали публикуваните в Интернет снимки от някое сватбено тържество отговарят на стандарта, деклариран пред официалните власти. Засегнати в случая ще бъдат както младоженците, така и участващите в организацията на събитието, защото доходите на всички ще могат да бъдат засичани автоматично.

Очакванията са чрез новата система за контрол в държавата с помощта на изкуствен интелект допълнително да влязат 1,5 милиарда евро, съобщава в информация по темата гръцкото финансово издание "Капитал".

Специално внимание данъчните отделят на сектора на организиране на събития като приеми, сватби, кръщенета, концерти, партита, семинари, обучения, където често има случаи на плащане на ръка и без издаване на финансови документи. От това лято "всяка сватба и радост" се декларира задължително в специална дигитална платформа, се посочва в информация на телевизия "Скай". Под "микроскопа" на ААДЕ влизат още събори, танцови събирания, частни партита във вили, плажни партита на острови.

Данъчните насочват вниманието си към сектор, където има голям поток на финансови средства и е пресечна точка за съвместната дейност на различни услуги, пише в публикация по темата в. „Имерисия“. Дигиталният регистър на клиентите вече ще обхваща сватбите, кръщенетата, фирмените събития и приемите. Фирмите, които работят в сектора, трябва да записват всеки клиент и направените от него плащания.

Намерението на държавата е да има пълна картина на всички събития, къде се организират, колко души участват и какво е финансовото изражение на подобен тип събирания.

Целта е да се ограничи делът на сивата икономика в сектора на услугите, който е традиционно висок в Гърция.

Показателен е примерът с проверките на Независимия орган за държавни приходи (ААДЕ) във фризьорските салони например. През април ААДЕ изнесе данни, че нарушения се засичат при близо 90 на сто от направените проверки. Публичност придоби и фрапиращ случай на укриване на приходи от близо половин милион евро. Нарушението беше засечено в Янина, където фризьорка не е декларирала приходи в размер на 472 200 евро. Подобна "подстрижка" на доходите е засечена и в Атина, където данъкоплатец е успял да укрие 3,2 милиона евро доходи за период от две години, а друг е увеличил имуществото си с над половин милион евро без да е ясен източникът на парите.

За да се преборят с явлението "бягство от данъци", компетентните власти вече не работят на сляпо. Те отварят банкови сметки, засичат данни, "четат" дигитални архиви и следят паричните потоци през различните платформи - от електронни магазини през услуги на доставки и плащане на краткосрочни наеми.

Данъчните служби в Гърция затягат сериозно контрола като прилагат една проста, но резултатна схема - първоначално сравняване на разходите и декларираните приходи. Ако сметките не излизат, системата бие тревога. И тогава започва истинското търсене - на прицел влизат банкови сметки, имоти и всекидневни парични операции.

Целта е да се наложи финансова дисциплина, която да доведе до по-високи приходи за държавата и да ограничи укриването на данъци, което наред с корупцията са сред най-сериозните проблеми за гръцката икономика.

През първото тримесечие на 2026 г. от ААДЕ са засекли около 50 000 нарушения като стойността на укритите сделки възлиза на 5,6 милиона евро, съобщава обществената телевизия ЕРТ, позовавайки се на съобщение на данъчната служба.

Сега властите се надяват, че с увеличаване на дигиталните инструменти за проверки, събираемостта на данъците ще се увеличи, данъкоплатците ще се дисциплинират, а икономиката ще се изсветли.

#строг контрол от данъчните #Гърция #сватби

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