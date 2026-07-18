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Пик на горещините в Гърция, очакват се температури до 40° през следващите дни

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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пик горещините гърция очакват температури 40deg следващите дни
Снимка: БТА
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Лятна гореща вълна се очаква да обхване Гърция през следващите дни, като на места температурите могат да достигнат 40 градуса и да се задържат високи поне за около пет дни, съобщиха гръцки медии, позовавайки се на метеорологични данни.

В някои райони на страната бяха отчетени около 36-37 градуса, а в Западна Гърция – до 38 градуса, в столицата Атина – 34 градуса. През почивните дни температурите ще продължат да се повишават, като пикът на горещините се очаква да настъпи в понеделник и вторник следващата седмица.

Силните северни ветрове в Егейско море и източните части на континентална Гърция увеличават риска от пожари. Противопожарните служби са в повишена готовност и призовават гражданите към особено внимание, се посочва в информацията.

#екстремни жеги #екстремни горещини #Гърция

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