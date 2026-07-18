Аварийни екипи, доброволци и хеликоптер гасят голям пожар на гръцкия остров Крит

На гръцкия остров Крит десетки аварийни екипи, доброволци и хеликоптер се опитват да потушат голям пожар, който се разгоря тази сутрин. Властите предупредиха за пожарна опасност за всички острови в Егейско море.

Бързо се разраства пожарът на остров Крит в близост до Сития. Огънят е близо до туристически район с вили и хотели. Властите предупреждават жители и туристи да са в готовност за евакуация. В гасенето се включиха самолети, а на терен са 45 пожарникари и доброволци.

От Гражданска защита предупреждават, че днес и утре поради високите температури и вятър с висок риск от пожари са всички острови в Егейско море. Властите приканват за особено внимание на седем острова, където поради сушата има режим на водата. Използват се дронове с термокамери за откриване на пожарни огнища.

Полицията на Халкидики предупреждава туристите да не оставят ценности в колите си, поради зачестилите кражби. Арестувани са двама, извършили над десет кражби от коли, паркирани до плажа. Включени са части на армията по охрана на рискови райони. Всички граждани са предупредени да спазват мерките срещу пожарите.

Само за ден 13 души са арестувани за предизвикване на пожар от небрежност.