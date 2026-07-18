БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Аварийни екипи, доброволци и хеликоптер гасят голям пожар на гръцкия остров Крит

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Запази
Аварийни екипи, доброволци и хеликоптер гасят голям пожар на гръцкия остров Крит
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

На гръцкия остров Крит десетки аварийни екипи, доброволци и хеликоптер се опитват да потушат голям пожар, който се разгоря тази сутрин. Властите предупредиха за пожарна опасност за всички острови в Егейско море.

Бързо се разраства пожарът на остров Крит в близост до Сития. Огънят е близо до туристически район с вили и хотели. Властите предупреждават жители и туристи да са в готовност за евакуация. В гасенето се включиха самолети, а на терен са 45 пожарникари и доброволци.

От Гражданска защита предупреждават, че днес и утре поради високите температури и вятър с висок риск от пожари са всички острови в Егейско море. Властите приканват за особено внимание на седем острова, където поради сушата има режим на водата. Използват се дронове с термокамери за откриване на пожарни огнища.

Полицията на Халкидики предупреждава туристите да не оставят ценности в колите си, поради зачестилите кражби. Арестувани са двама, извършили над десет кражби от коли, паркирани до плажа. Включени са части на армията по охрана на рискови райони. Всички граждани са предупредени да спазват мерките срещу пожарите.

Само за ден 13 души са арестувани за предизвикване на пожар от небрежност.

#гасене на пожар #голям пожар #остров Крит

Последвайте ни

ТОП 24

КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
1
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
3
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика до 18 г. в...
Гледайте Франция и Англия в спор за третото място на Мондиал 2026 по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте Франция и Англия в спор за третото място на Мондиал 2026...
Между 32 и 37 градуса в събота, от неделя се очаква захлаждане
5
Между 32 и 37 градуса в събота, от неделя се очаква захлаждане
Бъдещ второкласник от Варна е прочел 450 книги
6
Бъдещ второкласник от Варна е прочел 450 книги

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
5
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3

Още от: Балкани

Пик на горещините в Гърция, очакват се температури до 40° през следващите дни
Пик на горещините в Гърция, очакват се температури до 40° през следващите дни
Турция е готова да бъде домакин на среща Зеленски – Путин Турция е готова да бъде домакин на среща Зеленски – Путин
Чете се за: 02:02 мин.
Белград между Брюксел и миналото: Сърбия прилича на някоя латиноамериканска диктатура Белград между Брюксел и миналото: Сърбия прилича на някоя латиноамериканска диктатура
Чете се за: 13:25 мин.
Сръбските студенти убедително водят пред партията на президента Вучич, сочи проучване Сръбските студенти убедително водят пред партията на президента Вучич, сочи проучване
Чете се за: 01:10 мин.
"Супер вторник" за разширяването на ЕС: Украйна, Молдова, Албания и Черна гора с напредък по пътя им към членство "Супер вторник" за разширяването на ЕС: Украйна, Молдова, Албания и Черна гора с напредък по пътя им към членство
Чете се за: 01:32 мин.
Пожар гори в близост до къщи на гръцкия остров Евбея Пожар гори в близост до къщи на гръцкия остров Евбея
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Карлово е център на честванията за 189-годишнината от рождението на Васил Левски (СНИМКИ)
Карлово е център на честванията за 189-годишнината от рождението на...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Почит към Апостола на свободата и в София (СНИМКИ) Почит към Апостола на свободата и в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Възможности за възбуждане на федерално преследване за заобикаляне на "Магнитски" е обсъдил Демерджиев в САЩ Възможности за възбуждане на федерално преследване за заобикаляне на "Магнитски" е обсъдил Демерджиев в САЩ
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Доброволци помагат в почистването на столичните квартали "Изток" и "Дианабад" (СНИМКИ) Доброволци помагат в почистването на столичните квартали "Изток" и "Дианабад" (СНИМКИ)
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Контрол на пътя: Допълнителни полицейски патрули следят за трафика...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Цистерна горя на АМ "Тракия" тази сутрин, огънят вече е...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Седма нощ на удари срещу Иран: Ескалацията поставя под въпрос...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Франция и Англия излизат тази вечер в сблъсък за третото място на...
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ