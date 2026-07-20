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Сметната палата: Във Фонд „Култура“ купували туристически обувки и бельо за работно облекло

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Оценявали творческите проекти по административни показатели вместо по художествена стойност,

Сметната палата: Във Фонд „Култура“ купували туристически обувки и бельо за работно облекло
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Творчески проект, кандидатстващ за финансиране от Национален фонд „Култура“, е имал повече шансове да бъде одобрен, ако е административно и технически изряден, отколкото ако е с висока художествена стойност. Липса на правила и субективизъм при определянето на условията за кандидатстване и оценяване, преразход на средствата за персонал и изплащане на служителите на средства за работно облекло срещу представени фактури за бельо, туристически обувки и клинове. Това са част от констатациите на Сметната палата за управлението на публичните средства и дейността на фонда за периода 2021 - 2023 г.

Одиторите констатират липса на ясна методика за оценяване, което е създало условия за субективизъм при избора на проекти. В редица конкурсни програми не са били разписани конкретни показатели за оценка на художествения потенциал и приноса към българската култура, въпреки че тези критерии са задължителни по нормативната уредба. За сметка на това по-голяма тежест са имали технически показатели – правилно попълнени документи, бюджетни разчети, графици и административна изрядност, се посочва в доклада.

Проверени са 63 договора по девет конкурсни програми на НФК. Сметната палата установява редица нарушения – липса на утвърдени образци на документи, промени по договори без необходимите решения на Управителния съвет, забавени проверки на отчети и изплащания, както и приети разходи, които не отговарят на условията за финансиране.

Сред констатираните проблеми са и значителни забавяния при проверката на отчетите на бенефициенти. При някои програми от 2022 г. финансовите проверки са извършени едва през втората половина на 2024 г., а при други последващ контрол не е бил направен към момента на одита. Забавянията са довели и до финансови загуби за държавата, включително изплатени неустойки.

Одитът отчита и слабости в управлението на фонда – непълни протоколи от заседания на Управителния съвет, липса на информация за начина на гласуване, провеждане на неприсъствени заседания без достатъчно регламентация и изтекъл мандат на управителния орган след ноември 2023 г.

Сериозни нарушения са установени и при разходите за персонал.

За тригодишния период на одита отчетените разходи за заплати и възнаграждения по трудови и извънтрудови правоотношения (основно за членове на експертни комисии) са надвишили с близо 600 000 лева лимитите, утвърдени от Министерството на културата, което е нарушение на Закона за публичните финанси, се посочва в доклада. Общите разходи за заплати и плащания по трудови и граждански договори са около 1,8 млн. лева.

13 779 лв. са изплатени за работно облекло в нарушение на трудовото законодателство. Установено е, че под формата на „работно облекло“ служителите на Фонда са закупували артикули като рокли, чанти, бельо, боксери, клинове, колани, гащеризони и туристически обувки. Средствата са били изплащани и на изпълнителния директор, което според Сметната палата също не съответства на нормативните изисквания.

Проблеми са открити и при предоставянето на карти за градски транспорт.

Общо 15 811 лв. са изразходвани за едногодишни карти. За сумата от 3650 лв. е доказано, че е изплатена напълно неоснователно и незаконосъобразно, тъй като са предоставени на лица, които не са служители на фонда (изпълнители по граждански договори), или на служители, чиито функции не изискват пътуване. За останалата част от сумата липсват списъци с получателите, което не позволява да се потвърди тяхната законосъобразност, се посочва в доклада.

Отчетени са и закъснения по изпълнението на дейностите по Плана за възстановяване и устойчивост. Като основни причини за това са изведени ограниченият административен капацитет и огромният обем от текущи задачи поради многократно увеличения бюджет на Фонда, честите смени в ръководството, новата правна рамка, която е изисквала време за усвояване от администрацията.

В доклада се отбелязва още, че след края на одитирания период са взети мерки за ограничаване на рисковете и слабостите на управление на НФК, като през 2024 г. са приети нормативни промени, които целят подобряване на работата на Фонда.

# Национален фонд „Култура“ #Сметна палата #нарушения #одитен доклад

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