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Финалът на 23-ото Световно първенство по футбол ще бъде най-скъпото спортно събитие в историята

Бюлент Мюмюнов от Бюлент Мюмюнов
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Гледайте спора за световната титла между Испания и Аржентина пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на нашия сайт

Световно първенство по футбол 2026 г.
Снимка: БТА
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Броени часове до голямата развръзка! След 40 дни великолепен футбол, 103 мача, спиращи дъха емоции - ето, че е време за кулминацията. И така - Испания или Аржентина - кой ще триумфира на Световното първенство? Сблъсък на титаните, в който един срещу друг излизат европейският шампион и действащият световен. Залогът - да бъдеш цар на най-великата игра.

Мач за историята и безспорно най-хубавият "малък финал" - така може да бъде определен сблъсъкът за третото място от изминалата нощ, в който Англия спечели срещу Франция с 6:4. Освободени от големите очаквания, "Трите лъва" и "Петлите" подариха на зрителите истински футболен спектакъл. Мбапе оглави класацията за голмайстор на турнира с две попадения и вече има общо 10 - с 2 повече от Меси. Джуд Белингам вкара седмия си гол, с което стана най-резултатния играч за Англия на Мондиали. Букайо Сака пък направи хеттрик и също записа името си в историята.

Всички емоции - от първия, до последния ден на Световното първенство, ви показахме в ефира на БНТ и представени през опита и експертизата на професионалистите от спортната ни редакция.

Финалът на 23-ото Световно първенство по футбол ще бъде най-скъпото спортно събитие в историята със средна цена на билетите от малко над 11 000 долара. Огромният интерес към двубоя вероятно ще го направи и най-гледаният финал с над 2,5 милиарда телевизионни зрители.

За първи път в историята на футболната игра по средата на срещата ще има халфтайм шоу с музикални изпълнения, подобно на Супербоул в американския футбол. Шакира, Мадона, корейците от БТС и Джъстин Бийбър ще бъдат само част от хитовите изпълнители между двете полувремена.

Решението на ФИФА получи доста критики, сред които стремежът към печалба без запазване ценностите на футболната игра.

На Метлайф се очаква да има над 80 000 души, които да станат свидетели на паметната втора световна титла за Испания, или историческата четвърта за Аржентина.

Всъщност гаучосите могат да станат едва третият отбор в историята, защитавал трофея си след Италия и Бразилия, съответно през 1938 и 1962 г.

При успех - Аржентина би се изравнила с Германия и Италия с по 4 световни титли, и би се доближила до Бразилия, която има 5. За Испания това би била едва втора световна купа.

За целта погледите на всички са насочени към звездите Лионел Меси и Ламин Ямал. Още преди 19 години съдбата сякаш предопредели пътищата им да се пресекат. Докато играе за Барслеона, Меси участва в реклама на УНИЦЕФ, която дава възможност на случайни семейства да се снимат с играчи на каталунците. Така се стига до ситуацията, в която Меси къпе Ямал. Кадър, който бушува из интернет, като намигване от съдбата.

Самият Меси вече е рекордьор по голове и асистенции на Мондиали, а в момента се бори и за голмайсторския приз в турнира с 8 попадения.

Аржентина ще разчита на вярната подкрепа на горещите си фенове, които следват отбора навсякъде и заливат градове и стадиони със своя неповторим чар и мощни песни.

Испания има в резерв опита и таланта на една добре смазана машина, изградена от селекционера Луис де Ла Фуенте, който е работил с всички тези играчи на юношеско и младежко ниво, познава ги отлично и им е като баща.

Интересна е връзката му с днешния му съперник Лионел Скалони. Именно Де Ла Фуенте му е ментор в треньорската школа, когато Скалони кара курсове и взима лиценз за футбол наставник.

Днес Фортуна е решила да се изправят един срещу друг в битката за най-големия футболен трофей на земята.

Вижте подробности по темата във видеото.

Снимки: БТА

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