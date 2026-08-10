Божидар Саръбоюков повежда българския тим на европейското първенство по лека атлетика

Европейското първенство по лека атлетика започва в понеделник (10 август), а Бирмингам ще събере над 1600 състезатели от целия континент. В рамките на шампионата, който ще продължи до 16 август, ще бъдат разпределени 50 комплекта медали.

България ще има шестима представители в британския град. Родното участие ще бъде открито още в първия ден от Божидар Саръбоюков, който ще се състезава в скока на дължина. Той ще излезе за квалификацията в 13:30 часа.

По-късно през деня стартират и двете ни представителки в тройния скок. Габриела Петрова и Александра Начева са заявени за квалификацията, която е насрочена за 21:55 часа.

В спринта на 100 метра България ще бъде представена от Христо Илиев, докато Кристен Радуканова ще бяга на 200 метра при жените. Маринела Нинева ще участва в маратона.

Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов очаква предстоящото първенство да се превърне в най-силното издание в историята. На пресконференция преди старта на състезанието на стадион „Александър“ той подчерта мащаба на първенството, което за първи път се провежда във Великобритания.

Десет от най-добрите представяния на европейското в Бирмингам ще бъдат отличени с престижната награда Gold Crown и финансов бонус от по 50 000 евро.

Инициативата бе въведена за първи път на Европейското първенство в Рим през 2024 година. Тогава сред отличените бяха олимпийските и световни звезди Арманд „Мондо“ Дуплантис, Якоб Ингебригтсен, Фемке Бол, Карстен Вархолм и Малайка Михамбо.

В Бирмингам наградите ще бъдат разпределени между пет групи дисциплини при мъжете и пет при жените. Категориите обхващат спринтовете и хърделите, средните и дългите бягания, хвърлянията, скоковете, както и шосейните дисциплини, многобоя и щафетите.

Победителят във всяка от десетте категории ще бъде определен според точковата система на Световната атлетика. За целта ще се взема предвид най-силното постижение във финала на съответната дисциплина.

БНТ излъчва шампионата на живо!

Вижте повече в прякото включване на Калин Гугов!

Програма на българските атлети:

Божидар Саръбоюков (скок дължина)

10 август, 13:30 часа квалификация

11 август, 22;16 часа финал

Габриела Петрова и Александра Начева (троен скок)

10 август, 21:55 часа квалификация

13 август, 21:40 часа финал

Христо Илиев (100 метра)

11 август, 13:15 часа квалификация

11 август, 22:32 часа полуфинал

11 август, 23:47 часа финал

Кристен Радуканова (200 метра)

12 август, 13:40 часа квалификация

12 август, 22:20 часа полуфинал

13 август, 23:50 часа финал

Маринела Нинева (маратон)

16 август, 9:30 часа