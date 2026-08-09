Божидар Саръбоюков открива българското участие на еврошампионата по лека атлетика

В понеделник, 10 август, Божидар Саръбоюков ще сложи начало на българското участие на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Той ще стартира в квалификациите в скока на дължина, които са с начало 13:30 часа. 35 минути по-рано започва прякото предаване по БНТ 3.

8 метра и 15 сантиметра - това е резултатът, към който се стремят Божидар Саръбоюков и съперниците му, това е квалификационният норматив, който дава право за класиране на финал. Българският талант, който преди 3 дни навърши 22 години, общо 13 пъти през сезона е скачал по-добър резултат.

Скокът на дължина при мъжете се очаква да е една от най-оспорваните дисциплини на шампионата на Стария континент. През този сезон за първи път в историята петима европейски скачачи имат постижения над 8.40, като европейският шампион в зала Саръбоюков, който преди 25 дни подобри националния рекорд с 8.49 м и е трети в континенталната ранглиста, е сред фаворитите. Останалите претенденти за отличия са все титулувани имена - олимпийският шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция, носителите на световните титли - на открито Матиа Фурлани от Италия и в зала Жерсон Балде от Португалия, както и рекордьора на планетата на седмобой Зимон Ехамер от Швейцария.

В понеделник вечер са и квалификациите в тройния скок, където ще стартират Габриела Петрова и Александра Начева. Двете са на 8-о и 9-о място в европейската ранглиста, а резултатът, който дава право на участие на финал е 14.15 м. Прякото предаване на БНТ 1 и БНТ 3 в понеделник вечер започва в 21:00 часа.

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