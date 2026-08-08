Димитър Карамфилов: Очаквам отлично представяне от Божидар Саръбоюков

Димитър Карамфилов, треньор на Божидар Саръбоюков, коментира очакванията си за европейското първенство по лека атлетика, което ще може да гледате в ефира на БНТ 3.

„Този път не сме правили нито една контрола. Единствено на бързина, която я вдигна диста високо. За сметка на това резултатите в дългия скок от последните състезания показват, че е в отлична форма.

Няма да си споделя очакванията. Защото винаги, когато съм казвал нещо, става обратното. Очаквам от него едно отлично представяне, това, което го може – ще го покаже в самото състезание.

Конкуренцията му влияе положително. Надявам се в Бирмингам всички да покажат най-доброто от себе си и той да успее да се доближи до тях и да ги победи.

Подробности вижте във видеото!