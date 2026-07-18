Куфар с части от човешко тяло беше намерен в Атина

Куфар с части от разчленено човешко тяло е бил намерен днес по обяд от бездомник в атинския квартал Кипсели, съобщават гръцките медии.

Както пише в електронното си издание в. „Вима“, тялото е било открито около 14 ч. в изоставена сграда от бездомник. Той е усетил неприятна миризма от куфара, а според някои информации от него е стърчал човешки крайник.

По информация от полицейски източници, цитирани от телевизия Скай, тялото е на жена.

Случаят се разследва от новосъздадената Дирекция на борба с организираната престъпност на гръцката полиция. Засега не са обявени данни за самоличността и за причината за смъртта на жертвата.