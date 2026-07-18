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Локализиран е пожарът в района на Баритна мина в Стара Загора

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Локализиран е пожарът в района на Баритна мина в Стара Загора
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Овладян е пожарът, който избухна днес следобед в местността Баритна мина край Стара Загора. Огънят обхвана голяма площ с изоставени лозови масиви, пасища, сухи треви и храсти и създаде опасност да достигне намиращите се в района къщи.

Благодарение на бързата намеса на противопожарните екипи, служителите на Държавното горско стопанство и доброволците разпространението на огъня беше спряно, преди да засегне жилищни имоти.

Към момента продължава гасенето на отделни локални огнища. Противопожарни екипи остават на място и ще дежурят през цялата нощ, за да следят обстановката и да не допуснат повторно разпалване на огъня.

#локализиран #Стара Загора #пожар

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