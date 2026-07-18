Локализиран е пожарът в района на Баритна мина в Стара Загора

Овладян е пожарът, който избухна днес следобед в местността Баритна мина край Стара Загора. Огънят обхвана голяма площ с изоставени лозови масиви, пасища, сухи треви и храсти и създаде опасност да достигне намиращите се в района къщи.

Благодарение на бързата намеса на противопожарните екипи, служителите на Държавното горско стопанство и доброволците разпространението на огъня беше спряно, преди да засегне жилищни имоти.

Към момента продължава гасенето на отделни локални огнища. Противопожарни екипи остават на място и ще дежурят през цялата нощ, за да следят обстановката и да не допуснат повторно разпалване на огъня.