БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Тържествена заря по повод 189 години от...
Чете се за: 00:57 мин.
Пожар избухна край Слънчев бряг (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

НАРУШЕНОТО ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН

Иран предупреди САЩ, че скоро "ще получи незабравим урок"

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Запази
Иран предупреди САЩ, че скоро "ще получи незабравим урок"
Слушай новината

Взаимната размяна на удари в Близкия изток не стихва.

Иран изстреля ракети срещу страни от Персийския залив и Йордания, след като за седми пореден ден беше подложен на масиран американски обстрел.

В Кувейт е ударена пречиствателна станция за вода - един от малкото източници на питейна вода за страната.

Все по-далечни изглеждат перспективите за подновяване на мирните преговори между Вашингтони Техеран, а от Ислямската република се заканиха, че ако Съединените щати не прекратят скоро ударите, ще последва много по-голяма ескалация. В изявление преди минути иранският върховен лидер Моджтаба Хаменей заяви, че Вашингтон многократно нарушава ангажиментите си и скоро ще получи "незабравим урок".

#незабравим урок #войната в Близкия изток #САЩ #Иран

Водещи новини

НА ЖИВО: Тържествена заря по повод 189 години от рождението на Васил Левски
НА ЖИВО: Тържествена заря по повод 189 години от рождението на...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Пожар избухна край Слънчев бряг (СНИМКИ) Пожар избухна край Слънчев бряг (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
С близо 3,5 промила зад волана: Пиян шофьор причини катастрофа в София и избяга С близо 3,5 промила зад волана: Пиян шофьор причини катастрофа в София и избяга
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Войната по пътищата: Защо България продължава да товари магистралите вместо железниците? Войната по пътищата: Защо България продължава да товари магистралите вместо железниците?
Чете се за: 16:30 мин.
У нас
Иран предупреди САЩ, че скоро "ще получи незабравим урок"
Чете се за: 00:55 мин.
По света
България отбелязва 189 години от рождението на Васил Левски
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Ремонт за 1,1 млн. евро на машините за вота предлага "Сиела...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Унгарският президент Тамаш Шуйок ще напусне поста си утре
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ