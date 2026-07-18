БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тържествена заря по повод 189 години от рождението на...
Чете се за: 01:25 мин.
Пожар избухна край Слънчев бряг (СНИМКИ)
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тържествена заря по повод 189 години от рождението на Васил Левски

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Има малко дати, които бележат единството на нацията, още по-малко са личностите. Навършват се 189 години от рождението на героя, чието име свързва всички българи и остава безспорно, независимо кой и как чете историята - Апостолът на Свободата, който обърна времето и направи възможен идеала за чиста и свята република.

По традиция кулминацията на честванията е в Карлово, който на 18 юли отбелязва и своя празник. През целия ден в родния град на Апостола на свободата се стичаха хора от цялата страна, имаше празнична програма, а на площад „Васил Левски“ се състои тържествен митинг-заря с участието на личен състав от 61-ва Стрямска механизирана бригада и военен духов оркестър от Сухопътните войски.

Пред събралото се множество президентът Илияна Йотова заяви, че идеите на Дякона са обърнали времето и са ни показали как да бъдем свободен, независим и достоен народ и са ни оставили уроци по държавност, които изравняват Апостола с най-светлите европейски умове от това време.


#189 г. от рождението #тържествена заря #карлово #Васил Левски

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
1
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети...
Гледайте Франция и Англия в спор за третото място на Мондиал 2026 по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте Франция и Англия в спор за третото място на Мондиал 2026...
Франция и Англия излизат тази вечер в сблъсък за третото място на Мондиала
4
Франция и Англия излизат тази вечер в сблъсък за третото място на...
България се съвзе в Лигата на нациите
5
България се съвзе в Лигата на нациите
Доброволци помагат в почистването на столичните квартали "Изток" и "Дианабад" (СНИМКИ)
6
Доброволци помагат в почистването на столичните квартали...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
5
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
6
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...

Още от: Общество

Експеримент на БНТ: Колко време отнема пътуването към Гърция?
Експеримент на БНТ: Колко време отнема пътуването към Гърция?
България отбелязва 189 години от рождението на Васил Левски България отбелязва 189 години от рождението на Васил Левски
Чете се за: 02:42 мин.
Войната по пътищата: Защо България продължава да товари магистралите вместо железниците? Войната по пътищата: Защо България продължава да товари магистралите вместо железниците?
Чете се за: 16:30 мин.
Проверка на БНТ: Защо камиони избират второкласни пътища пред магистрали? Проверка на БНТ: Защо камиони избират второкласни пътища пред магистрали?
Чете се за: 03:12 мин.
Ремонт за 1,1 млн. евро на машините за вота предлага "Сиела норма" на ЦИК Ремонт за 1,1 млн. евро на машините за вота предлага "Сиела норма" на ЦИК
Чете се за: 04:45 мин.
Пътувате в чужбина? Не забравяйте да си извадите безплатната Европейска здравноосигурителна карта, напомнят от ЕК Пътувате в чужбина? Не забравяйте да си извадите безплатната Европейска здравноосигурителна карта, напомнят от ЕК
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Тържествена заря по повод 189 години от рождението на Васил Левски
Тържествена заря по повод 189 години от рождението на Васил Левски
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Пожар избухна край Слънчев бряг (СНИМКИ) Пожар избухна край Слънчев бряг (СНИМКИ)
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
С близо 3,5 промила зад волана: Пиян шофьор причини катастрофа в София и избяга С близо 3,5 промила зад волана: Пиян шофьор причини катастрофа в София и избяга
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Войната по пътищата: Защо България продължава да товари магистралите вместо железниците? Войната по пътищата: Защо България продължава да товари магистралите вместо железниците?
Чете се за: 16:30 мин.
У нас
Иран предупреди САЩ, че скоро "ще получи незабравим урок"
Чете се за: 00:55 мин.
По света
България отбелязва 189 години от рождението на Васил Левски
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Ремонт за 1,1 млн. евро на машините за вота предлага "Сиела...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Унгарският президент Тамаш Шуйок ще напусне поста си утре
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ