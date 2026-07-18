Тържествена заря по повод 189 години от рождението на Васил Левски

Има малко дати, които бележат единството на нацията, още по-малко са личностите. Навършват се 189 години от рождението на героя, чието име свързва всички българи и остава безспорно, независимо кой и как чете историята - Апостолът на Свободата, който обърна времето и направи възможен идеала за чиста и свята република.

По традиция кулминацията на честванията е в Карлово, който на 18 юли отбелязва и своя празник. През целия ден в родния град на Апостола на свободата се стичаха хора от цялата страна, имаше празнична програма, а на площад „Васил Левски“ се състои тържествен митинг-заря с участието на личен състав от 61-ва Стрямска механизирана бригада и военен духов оркестър от Сухопътните войски.

Пред събралото се множество президентът Илияна Йотова заяви, че идеите на Дякона са обърнали времето и са ни показали как да бъдем свободен, независим и достоен народ и са ни оставили уроци по държавност, които изравняват Апостола с най-светлите европейски умове от това време.



