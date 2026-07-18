Шофьорът, хванат зад волана с 3,4 промила: Изпих едно шише уиски, преминавам през труден период (ОБЗОР)

На шише уиски шофьор удари кола в центъра на София и избяга. След гонка с полицята беше задържан близо до румънското посолство. Дрегерът показал 3.43 промила алкохол.

42-годишният Филип Борисов седнал зад волана добре почерпен.

Филип Борисов: „Колко уиски съм изпил? Едно шише.“

– А защо седнахте да шофирате, след като пихте?

- Защото се наложи.“

– Какво ви се наложи?

– Ако убиете някого, какво става?

- Няма да убия никого. Преминавам през труден етап в живота. Имам две ипотеки.“

Около 17.00 часа, след като изпил шише уиски, Филип ударил автомобил в центъра на София и избягал.

Филип Борисов: „Нищо – едно ожулване на едно огледало. Не съм избягал.“

След катастрофата екип на Специализираните полицейски сили тръгва след Филип. Униформените успяват да го спрат край румънското посолство.

Верислав Кошев – Специализирани полицейски сили, СДВР: „Като ни забеляза, ускори. Не искаше да спре, но направихме така, че автомобилът спря безопасно.“ Велина Фандъкова – Специализирани полицейски сили, СДВР: „Опита се да потегли. Препречихме му пътя. Своевременно беше задържан. Беше във видимо неадекватно състояние. Радваме се, че не се стигна до по-сериозен инцидент и няма пострадали хора.“ Филип Борисов: „Въобще не съм видял полицията. Осъзнавам, че съм сензация – ето белезниците. Станах известен.“

Мъжът е познат на полицията, защото и преди е сядал пиян зад волана.

Ст. инсп. Георги Митев, СДВР: „През 2022 година е осъждан за управление след употреба на алкохол. Излежал е присъдата си, възстановил е правото да управлява моторно превозно средство и свидетелството му за управление е върнато.“

Шофьорът има и актове за превишена скорост, неправилно паркиране и нередовни документи. След катастрофата и гонката с полицията той ще остане в ареста за поне 24 часа.