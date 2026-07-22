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Масови проверки за нелегални мигранти в Северна Гърция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Причината е засилен трафик на нелегални мигранти от турската граница към Солун

Полицейски проверки в Северна Гърция срещу нелегални мигранти
Снимка: БНР
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Масови проверки срещу трафика на нелегални мигранти извършва пътната полиция в Северна Гърция. Проверяват се документите за самоличност на всички пътуващи в автомобилите.

Всички автомобили, независимо от регистрацията им, които се движат от Александруполис към Солун, се спират за проверка на документите на пътниците.

Причината е засилен трафик на нелегални мигранти от турската граница към Солун.

Късно снощи между Александруполис и Комотини катастрофира ван с 13 мигранти. Всички са откарани в болница, като трима от тях са в тежко състояние.

Проверяват се и товарните камиони, за да се установи дали в тях не се превозват укрити мигранти.

Туристите, които пътуват към плажовете в Северна Гърция, трябва единствено да представят личната си карта за проверка.

От полицията призовават шофьорите да не качват в автомобилите си непознати хора, тъй като ако те се окажат нелегални мигранти, водачът може да бъде подведен под наказателна отговорност за трафик на хора.

# нелегални мигранти #масови проверки #товарни автомобили #туристи #Северна Гърция

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