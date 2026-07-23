Ранен щъркел е намерен в столичния квартал „Бенковски“

Семейство от столичния квартал „Бенковски“ намира ранен щъркел и го приютява в дома си в опит да му намери специализирано лечение. Вместо бързо и адекватно решение, Виктор и близките му попадат в омагьосан кръг — прехвърляне от институция в институция, без ясно решение как да бъде определена съдбата на щъркела. Затова Виктор се обърна към БНТ за съдействие. Как реагираха институциите — репортаж на Теодора Георгиева.

Росица Петрова излиза на разходка с децата си, когато е на улицата, пред дома им, в столичния квартал „Бенковски“, вижда щъркел, видимо ранен.

Росица Петрова: "„Изглеждаше, че не може да лети. Притеснихме се за него — дали всичко е наред, и затова го вкарахме в нашия двор, за да потърсим помощ. Оказа се, че това всъщност беше доста трудно.“

Виктор Петров: "Горкият домашен любимец по неволя. Първо се обадих на 112. Оттам ме свързаха с РИОСВ, където говорих с един господин, който каза, че в момента няма транспорт, с който да вземат щъркела. Предложиха ми да го закарам до автогарата и да го изпратя за Стара Загора. В момента си имам още един домашен любимец."

Росица Петрова: "Дали сме му храна и вода и го наблюдаваме, тъй като той е плячка за всякакви видове хищници, които са наоколо и дебнат. Това е, което можем да направим — да изчакваме съответните институции да се задействат."

Щъркелът има нужда от лечение, твърдят от "Зелени Балкани".

д-р Руско Петров, ветеринарен лекар „Зелени Балкани“: "Със сигурност на дясното крило на щъркела има или луксация, или фрактура, тъй като се вижда, че от раменната става му висят перата. Да, със сигурност този щъркел трябва да дойде при нас."

По думите на д-р Петров, голяма част от хората, открили ранени щъркели, се налага сами да ги водят към центъра в Стара Загора. Това се дължи на липсата на автомобили или служители, които са в отпуск.

Прехвърлян от телефон на телефон, от една институция на друга, Виктор не намира решение за пострадалата птица. Екип на БНТ също потърси РИОСВ, откъдето отговориха, че ще успеят да вземат щъркела, но на следващия ден.

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