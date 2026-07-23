Отложиха мярката на шофьора, причинил катастрофа на ул. "Гурко" в София с над 3,5 промила

Софийският градски съд отложи разглеждането на въззивната мярка на Камен Добрев шофьора, причинил катастрофата на ул. „Гурко“ в София на 13 юли, с 3,59 промила алкохол в кръвта.

Причината е, че адвокатът Марио Найденов – защитник на обвиняемия, има здравословни проблеми.

Разглеждането на мярката беше насрочено за 28 юли.

Миналата седмица Софийският районен съд остави Камен Добрев за постоянно в ареста.

На 13 юли Камен Добрев причини инцидент, при който един автомобил спрял пред пешеходна пътека, след което в него се ударил втори автомобил, който бил ударен от трети. В третия автомобил е бил шофьорът, при чието изследване на кръвната проба са установени 3,59 промила алкохол.