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Отложиха мярката на шофьора, причинил катастрофа на ул. "Гурко" в София с над 3,5 промила

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чака съдът отложи разглеждането мярката шофьора причинил катастрофата гурко софия 359 промила алкохол
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Софийският градски съд отложи разглеждането на въззивната мярка на Камен Добрев шофьора, причинил катастрофата на ул. „Гурко“ в София на 13 юли, с 3,59 промила алкохол в кръвта.

Причината е, че адвокатът Марио Найденов – защитник на обвиняемия, има здравословни проблеми.

Разглеждането на мярката беше насрочено за 28 юли.

Миналата седмица Софийският районен съд остави Камен Добрев за постоянно в ареста.

На 13 юли Камен Добрев причини инцидент, при който един автомобил спрял пред пешеходна пътека, след което в него се ударил втори автомобил, който бил ударен от трети. В третия автомобил е бил шофьорът, при чието изследване на кръвната проба са установени 3,59 промила алкохол.

#пиян шофьор #мярка за неотклонение #катастрофа

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