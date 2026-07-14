След смъртта на Филип: Шофьор с 3,59 промила катастрофира на същата пешеходна пътека, очевидец разказва

Задържаха шофьора карал с 3,59 промила алкохол и предизвикал верижна катастрофа пред пешеходната пътека, на която друг пиян шофьор уби 14-годишния Филип. Социалните мрежи избухнаха, а близките на момчето питат докога!

Малко след 18 часа в понеделник. Кръстовището на улиците "Гурко" и "Шишман" в центъра на София. Кола спира, за да пропусне пешеходци, когато в нея се удрят последователно два автомобила. Последен е джипът на 28-годишен шофьор. Дрегерът отчита над 3,5 промила алкохол в кръвта. Георги работи в непосредствена близост и чува силния сблъсък.

Георги, очевидец: "Видимо нетрезвен човек в нов джип, който директно се беше врязал в автомобила пред него. Средната кола и джипа бяха доста пострадали. Шофьорът беше доста подпийнал. Поседя малко на тротоара, повръща, даваха му вода."

Пияният шофьор е задържан и са му повдигнати обвинения.

Николай Стойков, наблюдаващ прокурор: " На косъм случаят се е разминал от фатален случай, след експертиза установяват, че е с 3,59 концентрация на алкохол."

Снимки: Иван Владимиров/ "Катастрофи в София"

Случаят предизвика сериозно недоволство в социалните мрежи. Тъй като става пред пешеходната пътека, на която преди 3 години пиян шофьор уби 14-годишния Филип.

Николина Петкова, майка на Филип: "Това не е инцидент, тенденция да шофират пияни. Как хората допускат тези неща да се случват отново и отново." Красимир Арсов, баща на Филип: "Това са пътни убийства, не са инциденти. Мисля, че има липса на държава."

От Столичната община казват, че са обезопасили кръстовището - с легнали полицаи, повече осветление и допълнителни ограничители.

Димитър Петров, Столична община: "Считам, че са взети много от мерките. Разбира се, човешкият фактор не може да бъде избегнат."

Ако бъде признат за виновен, пияният шофьор може да лежи от 1 до 3 години в затвора.