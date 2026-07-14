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Майчинство и работа - защо жените не се връщат по-рано на работа?

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Над 80% от жените остават в майчинство и през втората година, независимо от фиксираното обезщетение. Това показват данните на Националния осигурителен институт. Годишно под 1% от майките се връщат на работа след третия месец вкъщи. Според експерти и икономисти, това е така, защото нямат избор, тъй като няма условия за отглеждане на децата осигурени от държавата.

Липсата на достатъчно пари в семейството е основната причина жените да се връщат на работа по-рано отколкото позволява закона.

Селда Сезгинова: "Втората година е само мизерни пари. Не ми стигат нито за млякото, нито за памперса, нито нищо. Добре, че мъжът ми работи с висока заплата, иначе сме гладни."

По данни на НОИ през миналата година над 71 хиляди жени са използвали първата година майчинство, а над 63 хиляди - и втората. Подобни са съотношенията и през първото тримесечие на тази година.

Лидия Шулева, член на УС на Съвета на жените в бизнеса: "Не е въпросът дали жените са мотивирани да се връщат, а има ли условия да се върнат по-бързо на работа. И условия да се върнат - няма, защото ясли за деца до 1 година почти няма в България, а до две години са изключително малко."

Проблемът е основно в големите градове. От Съвета на жените в бизнеса предлагат майките да получават пълното си обезщетение, ако се върнат на работа, за да може да покриват разходите си за детето.

Лидия Шулева, член на УС на Съвета на жените в бизнеса: "Имаме много анализи, наблюдения, че има много жени, които биха искали да се върнат на работа, тъй като дългото стоене в къщи при едно или две деца води до застой в кариерата и това е една от причините жените да получават по-ниско възнаграждение и по-ниски пенсии, когато се пенсионират."

Мейлин Чолак от Русе е майка на две деца. С парите от майчинството успява да напазарува за около седмица, но не смята да се връща обратно на работа преди края на втората година.

Мейлин Чолак: "Трудно е, да. Но... Ще си остана да си я гледам. Те сега са малки и имат повече разходи. Като мляко, памперси. Вода им се купува."

Проблемът има и икономическо измерение.

Жасмина Саръиванова, БСК: "За един работодател обучен кадър, който излиза за две години или повече от работното място и след това дори не се връща е загуба."


Жасмина Саръиванова, БСК: "Ако се увеличат парите през втората година майчинство, те ще продължат да ползват отпуска за майчинство. По скоро става дума за други стимули за майките когато се върнат на работа."

Според експертите трябва да се смени коренно системата, а не само да се наливат пари без ефективни резултати.

По темата работика Цветелина Катанска и Пламенка Тонева

#бск #обезщетения #майчинство #новини в Метрото

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