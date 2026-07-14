Футболният финал на Мондиал 2026 с богата програма по БНТ 1 и БНТ 3

Световното първенство по футбол навлиза в решителната си фаза, а тази вечер Франция и Испания ще определят първия финалист на Мондиал 2026. Двубоят на "Далас Стейдиъм“ се очаква да бъде сред най-гледаните спортни събития в историята, като интересът към него е огромен както по трибуните, така и пред телевизионните екрани.

Над 70 хиляди зрители ще изпълнят стадиона в Далас, а очакванията са срещата да бъде проследена от повече от два милиарда души по света. Засиленият интерес предизвика сериозен трафик в града, а цените на билетите достигат впечатляващи стойности.

И двата отбора влизат в полуфинала в отлична форма. Испания продължава впечатляващата си серия без поражение и ще разчита на младата си звезда Ламин Ямал, както и на героя от елиминационната фаза Микел Мерино. Големият въпрос пред селекционера остава дали Педри ще започне като титуляр, след като не стартира в четвъртфинала.

Франция залага на една от най-силните атаки в турнира. Килиан Мбапе, който до момента има осем гола и три асистенции, продължава битката с Лионел Меси за голмайсторския приз. До него са Осман Дембеле, Дезире Дуе и Майкъл Олисе.

Полуфиналът ще бъде паметен и за селекционера на "петлите“ Дидие Дешан. Той ще води Франция за 26-и път на световни финали и ще подобри рекорда на германската легенда Хелмут Шьон по брой мачове като национален селекционер на Мондиал.

Историята също обещава интрига. Франция и Испания ще се изправят един срещу друг за 39-и път, като до момента французите имат предимство в преките двубои.

БНТ ще предложи богато студийно съдържание около двата полуфинала. Предаването "Трето полувреме“ започва час преди началото на срещата между Франция и Испания, като гости в студиото ще бъдат Явор Вълчинов, Антон Велков, Благой Георгиев и Ангел Славков.

В сряда зрителите на обществената телевизия ще проследят и втория полуфинал между Англия и Аржентина с участието на Александър Димитров, Михаил Мадански, Станислав Ангелов и Николай Димитров като специални гости.

Кулминацията на Мондиал 2026 ще бъде в неделя. Студийната програма започва в 20:30 часа по БНТ 1 и БНТ 3, след което зрителите ще видят церемонията по закриването на шампионата, а големият финал стартира в 22:00 часа. За първи път в историята на световните първенства на почивката ще има специално музикално шоу, преди да бъде определен новият световен шампион.