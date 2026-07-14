Протест за достойно майчинство: Искат по-високи обезщетения през втората година

На протест за по-високи майчински излязоха жени от няколко града.
Организаторите настояват за по-високо обезщетение за отглеждане на дете през втората половина и по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца.
Снимки: Десислава Кулелиева
Протести под надслов "Мачинството не е милостиня" освен пред министерския съвет в София, бяха организирани и в Шумен, Ямбол, Сливен, Велико Търново, Пловдив и Пазарджик.
Организаторите от инициативата "Родители за достойно гражданство" настояват също така за ежегодна индексация на майчинството.
Снимки: Мариела Хубинова