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Автобус потегли с 14-годишно момиче, а родителите му останаха на автогарата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Автобус по линията Бургас - Несебър тръгна с 14-годишно момиче остана без родителите си в автобус, пътуващ от Бургас към Несебър. Превозното средство потеглило, а родителите му останали на автогарата в областния град. За случая сигнализира бащата на детето, който твърди, че екипажът е отказал да се върне, въпреки че момичето пътувало без родителите си.

След близо 20-минутно закъснение на автобуса за Несебър, на малкото дете на семейството му прилошало. Докато бащата се грижел за него, майката и момичето се качили да запазят места. След това жената слязла.

Ненко Генов, баща на детето: “Вратите на автобуса са се затворили под носа на съпругата ми, тя слиза да ме извика, затварят вратите и автобусът потегля, докато 14-годишната ми дъщеря остава вътре. Чиста случайност, че с нея е имало още хора от моята компания, които са могли да й платят билета.”

Бащата се свързал с кондукторката и я помолил автобусът да се върне.

Ненко Генов, баща на детето: “ Бях втрещен и й казах, че исках автобусът или да се върне на Автогара - юг, за да се качим при дъщеря ми, или на първата спирка да мога да си получа детето. При което още преди да си свърша изречението, кондукторката прекъсна връзката.”

Юлия Койчева, кондуктор: “ Казах, че не мога да продължа повече разговора 3-4 минути може да се провери колко време сме говорили по телефона, защото имаше хора, които аз трябваше да таксувам.”

Според шофьора майката е говорела на полски.

Димитър Пологов, шофьор: “Аз дори не разбирах какво ми говори. Само казах, че не мога да изчакам. Тя слезе и аз продължих. След известно време, когато кондукторската говори с бащата на детето по телефона, аз тогава чак разбрах какво е станало.”

Юлия Койчева, кондуктор: “Попитах искате ли да слезете. Първо на български, на руски попитах, на английски - те стояха и ме гледаха. Не видях някаква уплаха в погледа и след като асимилирах нещата казах извинявам се за недоумението, но ако искате да слезете от автобуса не е проблем.”

От транспортната фирма уточняват, че на записите се вижда как момичето общува с двама възрастни зад него.

Живка Иванова, ръководител транспорт във фирмата: “Няма възможност автобусът да се върне, защото това е обществен транспорт, изпълнява се разписание.”

За случая родителите са сезирали ИА „Автомобилна администрация“ и Комисията за защита на потребителите.

#оставено дете #Бургас #автобус #несебър

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