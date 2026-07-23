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ЦСКА гостува на Карабах в Баку в първи мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Спорт
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Двубоят на стадион „Тофик Бахрамов“ в Баку е днес от 19:00 часа.

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ЦСКА гостува на Карабах в първи мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят на стадион „Тофик Бахрамов“ в Баку е в четвъртък от 19:00 часа, а реваншът е седмица по-късно в София.

Домакините влизат в срещата като фаворит, след като през последните години се утвърдиха като постоянен участник в европейските клубни турнири. Тимът на Гурбан Гурбанов натрупа сериозен опит срещу силни съперници и редовно достига до решаващите фази на квалификациите.

Карабах започна уверено европейската си кампания. Азербайджанският тим преодоля първия квалификационен кръг на Лига Европа без допуснат гол, след като записа две победи срещу исландския Вестри с по 3:0. Освен това отборът се намира в серия от три поредни домакински успеха.

През миналия сезон Карабах постигна един от най-сериозните успехи в историята си, достигайки до основната фаза на Шампионската лига. Сега целта е място в същинската част на Лига Европа, въпреки че тимът остана без шампионската титла в Азербайджан след загуба на короната от Сабах.

За ЦСКА двубоят идва в момент на напрежение. „Армейците“ не успяха да спечелят първия си мач от новия сезон в първенството, завършвайки 0:0 със Славия, а представянето на отбора предизвика сериозни критики от страна на привържениците.

Въпреки трудния старт в шампионата, ЦСКА вече има един успешен европейски сблъсък зад гърба си. Тимът елиминира Дери Сити в първия квалификационен кръг след две победи – 3:2 в Ирландия и 2:1 в София.

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ПФК ЦСКА

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