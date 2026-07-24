Хладно за сезона и с валежи в петък

С умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България – от север-североизток, ще нахлува по-студен въздух, температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18° - 20° в западните райони до 26° - 28° в източните, в София - около 19°. От запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието - временно интензивни, значителни по количество и придружени от гръмотевици.

По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд – предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е от 24° до 26°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала. В планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. По-значителни ще са количествата в масивите на Западна България, Западните Родопи и в района на Централен Балкан. По най-високите върхове ще превалява слаб сняг. Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 8°.

В събота ще преобладава слънчево време. След обяд над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали и прегърми. Ще остане ветровито с умерен, в Дунавската равнина и Източна България - временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°. В неделя ще е предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 30° и 35°.

В понеделник с усилване на вятъра от северозапад ще премине студен атмосферен фронт. Въздушната маса ще е неустойчива. По линията на фронта ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни, в отделни райони интензивни валежи гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Във вторник над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 30° и 35°.