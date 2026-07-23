Лудогорец допусна по един гол в края на двете полувремена и отстъпи на Апоел

Лудогорец загуби от Апоел Тел Авив с 0:2 в мач от втория предварителен кръг на Лигата на конференциите. Българският отбор допусна двата гола в заключителните минути на двете полувремена.

Срещата се игра на неутрален терен, на стадион "Диошдьор" в Мишколц. В хода на първото полувреме разградчани имаха шанс да поведат в резултата, но Асаф Цур спаси изстрел на Агибу Камара.

Хендрик Бонман се отличи с две спасявания, преди домакините да открият резултата в последната минута на редовното време на първата част. Омри Алтман засече с глава центриране на Став Туриел.

След почивката домакините продължиха да бъдат по-активни в преден план. Даниел Дапа бе близо до попадение, но стреля с глава в напречната греда.

По подобие на случилото се през първото полувреме възпитаниците на Томас Райс допуснаха попадение в последната минута на редовното време. Даниел Дапа стреля в лявата греда и топката отиде на пътя на Шико, който оформи крайния резултат.

Лудогорец е първият български отбор със загуба в евротурнирите през сезона. За победителите титуляр бе българският национал Андриан Краев, който бе заменен в 88-ата минута от Тал Архел.

Реваншът на стадион "Хювефарма Арена" в Разград е в четвъртък, 30 юли, от 21:00 часа.