Арда и Славия излизат един срещу друг за дебютна победа през сезона

Арда и Славия ще премерят сили в откриващия мач от втория кръг на Първа лига. Отборите ще търсят първи успех, след като на старта играха със столични съперници и стигнаха само до ремита.

В понеделник Славия удържа ЦСКА за крайното 0:0, а преди това Арда направи 1:1 срещу Септември в София.

За Арда и Славия това ще бъде общо 19-а среща помежду им в Първа лига. До този момент Арда има с един успех повече – общо 7, при 6 победи за Славия и пет ремита.

В това шампионатно съперничество никога разликата при успехите не е била повече от два гола. Славия има един успех с 2:0, а Арда – с 3:1. Най-често „белите“ са побеждавали с 1:0 – 4 пъти.

В рамките на последните пет двубоя между отборите – Арда бие два пъти, още толкова са ремитата, а столичаните печелят веднъж. Битката в Кърджали е насрочена за 21:15 часа.