Аржентинският селекционер Нестор Лоренсо ще продължи да води националния отбор на Колумбия

Колумбийската футболна федерация продължи договора на аржентинския селекционер Нестор Лоренсо, съобщи пресслужбата на организацията.

Срокът на новото споразумение не е разкрит. На световното първенство през 2026 г. Колумбия достигна до осминафиналите, където загуби от Швейцария след дузпи -3:4.

„С това споразумение Федерацията потвърждава подкрепата си за техническата работа, извършена от треньора начело на нашия национален отбор“, се казва в изявление на федерацията.

Под ръководството на 60-годишния Лоренсо Колумбия стигна до финала на Копа Америка през 2024 г.