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Аржентинският селекционер Нестор Лоренсо ще продължи да води националния отбор на Колумбия

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Спорт
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На световното първенство през 2026 г. Колумбия достигна до осминафиналите

Аржентинският селекционер Нестор Лоренсо ще продължи да води националния отбор на Колумбия
Снимка: БТА
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Колумбийската футболна федерация продължи договора на аржентинския селекционер Нестор Лоренсо, съобщи пресслужбата на организацията.

Срокът на новото споразумение не е разкрит. На световното първенство през 2026 г. Колумбия достигна до осминафиналите, където загуби от Швейцария след дузпи -3:4.

„С това споразумение Федерацията потвърждава подкрепата си за техническата работа, извършена от треньора начело на нашия национален отбор“, се казва в изявление на федерацията.

Под ръководството на 60-годишния Лоренсо Колумбия стигна до финала на Копа Америка през 2024 г.

#Нестор Лоренсо

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