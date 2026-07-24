Словашкият Жилина направи обрат срещу полския Катовице в мач от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите

Словашкият Жилина победи с 2:1 полския Катовице в първи мач от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Един от тези два отбора ще бъде съперник на Лудогорец в третия кръг на турнира, стига разбира се "орлите" да стопят изоставането си от 0:2 срещу израелския Апоел Тел Авив на реванша в Разград.

Катовице поведе след само шест минути игра с гол на Лукаш Клеменз, но Жилина изравни половин час след началото чрез Мирослав Качер, който бе точен от дузпа.

Словаците направиха пълен обрат в 48-мата минута, когато точен бе младият защитник Тимотей Храница. Това бе единственият точен удар на домакините за втората част, но той се оказа достатъчен за тях, за да запишат втората си поредна домакинска победа в европейските клубни турнири този сезон.