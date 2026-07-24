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Берое започна с победа новия сезон във Втора лига

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Спорт
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Исмаел Ферер реализира и двата гола за успеха с 2:1 над Хебър в откриващия двубой на шампионата

Берое започна с победа новия сезон във Втора лига
Снимка: Startphoto.bg
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Берое стартира с победа участието си във Втора лига, след като надделя с 2:1 над Хебър в първия мач от новия сезон. Срещата в Стара Загора се игра при закрити врата заради наказание на домакините.

Старозагорци бяха по-активният отбор през първото полувреме и закономерно откриха резултата в 24-ата минута. След центриране на Айкут Рамадан от корнер испанецът Исмаел Ферер засече топката от въздуха и с впечатляващ удар под напречната греда отбеляза първото попадение за новия сезон във Втора лига.

След почивката Хебър успя да възстанови равенството. В 60-ата минута Иван Тилев получи топката в наказателното поле, освободи се с техничен финт от защитник на Берое и с прецизен фалцов удар не остави шансове на вратаря за 1:1.

Радостта на гостите обаче бе кратка. Само седем минути по-късно Исмаел Ферер отново се оказа на точното място. Испанецът бе изведен сам срещу вратаря отдясно и с диагонален удар покрай Борис Груев оформи крайното 2:1.

Хебър бе близо до ново изравняване в заключителната част на срещата. В 72-ата минута Денислав Александров разтресе сглобката на вратата на Берое, а малко по-рано и друг удар на футболист на пазарджиклии бе спрян от десния страничен стълб.

В крайна сметка Берое съхрани аванса си и започна сезона с ценни три точки, докато Хебър остана с празни ръце въпреки силната си игра през второто полувреме.

#ПФК Хебър Пазарджик #ФК Берое

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