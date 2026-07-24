Александър Тунчев: Футболистите заслужиха тази победа

Наставникът на Арда похвали характера на отбора след успеха над Славия и заяви, че тимът вече гледа към следващото предизвикателство срещу ЦСКА 1948 в Първа лига
Старши треньорът на Арда Александър Тунчев остана изключително доволен от представянето на своя отбор след драматичната победа с 1:0 над Славия в откриващия двубой от втория кръг на Първа лига. Специалистът подчерта, че успехът е напълно заслужен заради постоянството и настойчивостта, които неговите футболисти са показали до последния съдийски сигнал.
"Така е може би по-сладко. Със сигурност можеше да се случи и по-рано. Доволен съм от старанието, доволен съм от начина, по който играха футболистите, а тази настоятелност до последния съдийски сигнал беше възнаградена“, заяви Тунчев след края на срещата.
Наставникът отбеляза, че не времето на отбелязания гол е най-важното, а фактът, че Арда е контролирал събитията на терена и почти не е позволил на съперника да създаде опасности.
"Не е важно дали ще бъде в първата или последната минута. Другото хубаво е, че почти не допуснахме нищо пред нашата врата. Още веднъж ще кажа, че съм много доволен от футболистите“, допълни той.
Тунчев изрази удовлетворение и от агресивния начин, по който тимът е реагирал при загуба на топката.
"Винаги има риск, но е добре, когато след загуба на топката успеем веднага да притиснем съперника. Доволен съм от това старание на всички“, коментира наставникът.
В следващия кръг Арда приема ЦСКА 1948, който междувременно има ангажименти в европейските клубни турнири. Според Тунчев обаче натоварената програма на съперника няма да бъде решаващ фактор.
"Не мисля, че по някакъв начин това ще се отрази на отбора на ЦСКА 1948. Може би ще имаме нашите шансове“, завърши старши треньорът на Арда.