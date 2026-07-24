Александър Тунчев: Футболистите заслужиха тази победа

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев остана изключително доволен от представянето на своя отбор след драматичната победа с 1:0 над Славия в откриващия двубой от втория кръг на Първа лига. Специалистът подчерта, че успехът е напълно заслужен заради постоянството и настойчивостта, които неговите футболисти са показали до последния съдийски сигнал.

"Така е може би по-сладко. Със сигурност можеше да се случи и по-рано. Доволен съм от старанието, доволен съм от начина, по който играха футболистите, а тази настоятелност до последния съдийски сигнал беше възнаградена“, заяви Тунчев след края на срещата.

Наставникът отбеляза, че не времето на отбелязания гол е най-важното, а фактът, че Арда е контролирал събитията на терена и почти не е позволил на съперника да създаде опасности.

"Не е важно дали ще бъде в първата или последната минута. Другото хубаво е, че почти не допуснахме нищо пред нашата врата. Още веднъж ще кажа, че съм много доволен от футболистите“, допълни той.

Тунчев изрази удовлетворение и от агресивния начин, по който тимът е реагирал при загуба на топката.

"Винаги има риск, но е добре, когато след загуба на топката успеем веднага да притиснем съперника. Доволен съм от това старание на всички“, коментира наставникът.

В следващия кръг Арда приема ЦСКА 1948, който междувременно има ангажименти в европейските клубни турнири. Според Тунчев обаче натоварената програма на съперника няма да бъде решаващ фактор.