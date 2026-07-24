Арда сломи Славия в добавеното време с гол-красавец на Атанас Кабов

Арда записа първата си победа за новия сезон в Първа лига, след като надделя с 1:0 над Славия в откриващия двубой от втория кръг. Героят за тима от Кърджали стана резервата Атанас Кабов, който с впечатляващ удар в добавеното време донесе трите точки на домакините.

Още от първите минути Арда наложи натиск и създаде няколко опасности пред вратата на Иван Андонов. В седмата минута Светослав Ковачев стреля, топката рикошира и достигна до Бирсент Карагарен, който не успя да насочи добре с глава. Малко след това Вячеслав Велев също беше близо до гол, но ударът му бе блокиран.

Натискът на домакините продължи, а в 12-ата минута Андонов се намеси решително след опасен удар на Димитър Велковски. Шест минути по-късно Карагарен разтресе напречната греда с мощен шут, а последвалият опит на Светослав Ковачев премина покрай вратата.

След почивката Славия показа по-смело лице и още в 49-ата минута беше близо до откриване на резултата. Иван Минчев намери Умаро Балде, който веднага подаде към Владимир Николов, но нападателят не успя да засече топката.

Арда бързо върна инициативата и в 50-ата минута отново беше спрян от напречната греда. Светослав Ковачев излезе сам срещу Иван Андонов, но силният му удар срещна горната част на рамката за втори път в мача.

Домакините продължиха да търсят победното попадение, а в 79-ата минута Антонио Вутов пропусна отлична възможност, след като от непосредствена близост не успя да уцели вратата с глава.

Малко преди края резервата Атанас Кабов пробва късмета си с далечен удар, но Андонов се намеси и изби в корнер. Именно след изпълнението на този ъглов удар дойде и решителният момент.

В четвъртата минута на добавеното време топката попадна в краката на Кабов след центриране от корнер. Бившият футболист на Славия не се поколеба и с мощен удар от границата на наказателното поле изненада Иван Андонов, който не успя да реагира убедително, за да оформи крайното 1:0.

С успеха Арда събра четири точки след първите два кръга и продължи добрия си старт на сезона, докато Славия остава без победа след първите си две срещи в шампионата.