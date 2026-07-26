Хулио Веласекс: Любослав Пенев може да служи за пример

Хулио Веласкес отличи колектива след втората поредна победа за Левски от началото на сезона в Първа лига. „Сините“ матираха Локомотив София с 2:1 на стадион „Локомотив“. Старши треньорът на тима от Герена не пропусна да отличи и духа на Любослав Пенев, който се завърна към треньорството, след като трябваше да се справя с коварна болест.

„Труден противник, добре организиран отбор. Домакините ни затрудниха с това, което си случи на терена. Много лошо влязохме в мача, първите 10-12-13 минути стояхме много зле. Без съмнение, с течение на времето се подобри нашата игра. В крайна сметка момчетата разбраха какво се изисква от тях и можеше да се оттеглим на почивката с по-добър резултат. Във възходяща линия се движехме. Началото на второто полувреме също не ми хареса. След това оправихме някои неща в движение. Можеше да отбележим гол, защото определено имахме положения да го направим. Получихме гол при контраатака и искам да дам много висока оценка на играчите за начина, по който успяха да реагират и да обърнат мача. Въпреки че ни отмениха гол, продължихме по същия начин и показахме вяра, зрялост, дух", започна той.

"Считам, че вече казах в края на седмицата колко е трудно да спечелиш. В цялото първенство само два отбора успяха да победят. Когато играеш като гост срещу много добре организиран съперник, не е лесно. Заради което давам висока оценка за реакцията на отбора, за това да останат стабилни и да стигнат до обрата. Това са от тези победи, които засилват отбора и колектива. И те карат да се чувстваш горд като отбор и като семейство", добави наставникът.

Специалистът коментира и предстоящия реванш срещу Университатя Крайова от втория квалификационен кръг в Шампионската лига.

"Сега трябва да починем, да се възстановим. Изключително труден мач ни очаква в Румъния. Да видим дали ще можем да изиграем добър мач и да го спечелим.“