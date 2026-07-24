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САЩ удължиха срока в който са разрешени определени трансакции, свързани с „Лукойл Интернешънъл ГмбХ", до 22 август

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Министерството на финансите на САЩ удължи до 00:01 ч. на 22 август срока, в който са разрешени определени трансакции, свързани с „Лукойл Интернешънъл ГмбХ“ (Lukoil International GmbH), предаде Ройтерс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи санкции срещу „Лукойл“ през октомври 2025 г. като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си за продажба.

В края на януари „Лукойл“ постигна споразумение с американската инвестиционна компания „Карлайл“ (Carlyle) за продажбата на „Лукойл Интернешънъл“ и очаква одобрение на сделката от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.

Разрешението за извършване на определени сделки обхваща и трансакции, свързани с бензиностанциите на руската компания и активите ѝ в България, което е валидно до 29 октомври 2026 г. От въвеждането на санкциите американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензи.

#"Лукойл" #Министерство на финансите #удължаване на срока #САЩ #новини в Метрото

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