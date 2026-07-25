Хулио Веласкес избра 21 футболисти за гостуването на Локомотив София, Мустафа Сангаре се завръща

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 21 футболисти за гостуването на Локомотив София от втория кръг на Първа лига. Срещата на стадион „Локомотив“ е тази вечер от 21:15 часа.

Сред избраниците на испанския специалист прави впечатление завръщането на нападателя Мустафа Сангаре, който изненадващо намира място в състава за столичното дерби.

Шанс получава и юношата Антон Манов, който също е включен в групата на "сините“ за визитата в квартал "Надежда“.

Извън сметките на Веласкес остават Мехди Мубарик и Хуан Переа, които няма да бъдат на разположение за срещата.

Левски ще търси първата си победа за новия сезон в Първа лига, след като стартира кампанията с равенство 1:1 като гост на Септември София.

Групата на Левски за мача с Локомотив (София):

Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров.

Защитници: Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Антон Манов, Майкон, Алекс Сентейес.

Халфове: Гашпер Търдин, Акрам Бурас, Сержиньо, Мазир Сула.

Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Мустафа Сангаре.