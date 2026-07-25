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Хулио Веласкес избра 21 футболисти за гостуването на Локомотив София, Мустафа Сангаре се завръща

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Спорт
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Нападателят се завръща в групата на Левски след травма, а юношата Антон Манов също получи шанс за двубоя от втория кръг на Първа лига

Хулио Веласкес избра 21 футболисти за гостуването на Локомотив София, Мустафа Сангаре се завръща
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 21 футболисти за гостуването на Локомотив София от втория кръг на Първа лига. Срещата на стадион „Локомотив“ е тази вечер от 21:15 часа.

Сред избраниците на испанския специалист прави впечатление завръщането на нападателя Мустафа Сангаре, който изненадващо намира място в състава за столичното дерби.

Шанс получава и юношата Антон Манов, който също е включен в групата на "сините“ за визитата в квартал "Надежда“.

Извън сметките на Веласкес остават Мехди Мубарик и Хуан Переа, които няма да бъдат на разположение за срещата.

Левски ще търси първата си победа за новия сезон в Първа лига, след като стартира кампанията с равенство 1:1 като гост на Септември София.

Групата на Левски за мача с Локомотив (София):

Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров.
Защитници: Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Антон Манов, Майкон, Алекс Сентейес.
Халфове: Гашпер Търдин, Акрам Бурас, Сержиньо, Мазир Сула.
Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Мустафа Сангаре.

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#Мустафа Сангаре #ПФК Левски София #ПФК Локомотив София

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