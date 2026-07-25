Димитър Митков продължава кариерата си в индонезийския Мадура Юнайтед

Димитър Митков ще играе в Мадура Юнайтед, съобщиха от клуба от Индонезия. През последния сезон българският нападател носеше екипа на Ордабаси в Казахстан.

"Здравейте, фенове на Мадура Юнайтед. Много съм щастлив да стана част от вашето семейство. Ще се видим скоро", заяви 26-годишният Митков пред официалния сайт на клуба.

Той е бивш младежки национал на България и е играл за Лудогорец, ЦСКА 1948, Локомотив София, Спартак Варна, Ботев Пловдив и Рубин Казан в кариерата си до този момент.

"Чакането приключи. Димитър Митков ще ни осигури сила, класа и решителност в предни позиции. Не сме тук просто да играем, а ще завладяваме", написаха от клуба в социалните мрежи.

Мадура Юнайтед завърши на 14-то място в класирането в шампионата на Индонезия през 2026 година.