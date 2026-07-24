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Ал Хилал привлече Крисенсио Съмървил с трансфер за до 60 милиона паунда

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Спорт
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Саудитският гранд договори крилото на Уест Хям срещу първоначални 55 милиона паунда, а сделката може да нарасне с още 5 милиона под формата на бонуси

Ал Хилал привлече Крисенсио Съмървил с трансфер за до 60 милиона паунда
Снимка: AP Photo
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Ал Хилал официално обяви привличането на крилото Крисенсио Съмървил от Уест Хям. Сделката е на стойност до 60 милиона паунда, като саудитският клуб ще плати първоначално 55 милиона, а още 5 милиона могат да бъдат изплатени под формата на бонуси.

Трансферът се превръща в един от най-значимите в историята на Уест Хям. Продажбата на нидерландския национал е третата най-скъпа в клубната история след рекордния трансфер на Деклан Райс в Арсенал и преминаването на Матеуш Фернандеш в Тотнъм по-рано през настоящия трансферен прозорец.

Съмървил напуска лондонския клуб след силни изяви във Висшата лига, а сега ще продължи кариерата си в един от най-амбициозните отбори в Саудитска Арабия.

С привличането на 24-годишното крило Ал Хилал продължава да подсилва състава си с утвърдени футболисти от европейските първенства, докато Уест Хям реализира поредна сериозна входяща сума, която може да бъде използвана за нови попълнения през летния трансферен прозорец.

#Крисенсио Съмървил #ФК Уест Хем #Ал Хилал

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