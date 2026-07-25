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Луис де ла Фуенте: Поведението на Аржентина на финала бе "недопустимо"

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Спорт
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Луис де ла Фуенте: Поведението на Аржентина на финала бе "недопустимо"
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Треньорът на Испания, спечелил световното първенство, Луис де ла Фуенте беше ужасен от "поведението на играчите на Аржентина след загубата им с 1:0 на финала в неделя, което доведе до сбиване между двата отбора и предизвика разследване от ФИФА.

След последния съдийски сигнал аржентинският халф Леандро Паредес се сблъска с няколко испански играчи, включително защитника Ерик Гарсия и халфа Гави, давайки начало на сбиването. Отборите трябваше да бъдат физически разделени, като треньорът на Аржентина Лионел Скалони се опита да успокои играчите.

ФИФА назначи дисциплинарен и етичен прокурор, който да разследва инцидента.

"Смятам го за недопустимо и нетърпимо от играчи от такъв калибър, които хвалех в предишните дни и които имат великолепен треньор", каза Де ла Фуенте пред испанския обществен радио-телевизионен оператор TVE в четвъртък. "Искам да подчертая нашето поведение пред лицето на подобна агресия и провокация. Нашите играчи винаги запазваха самообладание и се държаха като истински професионалисти", добави той.

Ройтерс се свърза с Аржентинската футболна асоциация за коментар относно коментарите на Де ла Фуенте. Помощник-треньорът на Аржентина Роберто Аяла се извини в сряда за участието си в схватката след финала. Де ла Фуенте, който също така изведе Испания до титлата на европейското първенство през 2024, заяви, че управлението на националния отбор на световното първенство през 2030 г., съорганизирано от страната, ще бъде "най-големият източник на гордост за всеки треньор".

#Луис де ла Фуенте

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