Кан-ин Лий се завръща в Испания

Кан-ин Лий се присъедини към Атлетико Мадрид, съобщават от клуба от Примера дивисион. Договорът на халфа от Република Корея е до юни 2031 година, след като напусна френския шампион Пари Сен Жермен.

25-годишният футболист се присъединява към испанския отбор със сделка, за която се съобщава, че е на стойност до 40 милиона евро. Лий се завръща в Испания след три сезона с европейския клубен първенец, където записа 124 участия, отбелязвайки 16 гола и 16 асистенции.

Преди да се премести във Франция през 2023 година, той игра за Валенсия и Майорка.

По време на престоя си в Париж кореецът спечели две титли от Шампионската лига, една Суперкупа на УЕФА, една Междуконтинентална купа, три титли от Лига 1, две Купи на Франция, както и две Суперкупи на страната.

Кан-ин Лий дебютира за Република Корея през 2019 година и след това има 50 мача за страната си. Той представляваше своята родина на световните първенства през 2022 и 2026 година.



