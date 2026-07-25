Вратарят на Кабо Верде Возиня подписва с чилийския Коло Коло

Вратарят Возиня, който се превърна в една от звездите на Мондиал 2026, премина в чилийския Коло Коло, съобщи президентът на клуба Анибал Моса.

40-годишният национал на Кабо Верде ще пътува до Чили, където ще премине медицински прегледи и ще бъде представен на стадион "Монументал". Возиня преминава в Коло Коло като свободен агент.

Моса добави, че представянето на Возиня на световното първенство показва, че е заслужил трансфера, като същевременно призна, че този трансфер е и маркетингово привлекателен за чилийския отбор.

Коло Коло вече загатна за подписването на контракта в социалните мрежи със снимка, която показва характерната за ветерана къдрава коса.

Возиня, който напусна португалския отбор от втора лига Шавеш преди Мондиала в Северна Америка, беше избран в идеалния отбор на ФИФА за турнира. В груповата фаза дебютантът Кабо Верде завърши наравно 0:0 с Испания, който след това спечели титлата. В елиминациите Кабо Верде игра продължения с шампиона от 2022 година Аржентина, който изпита сериозни трудности при отстраняването на отбора от островната държава.