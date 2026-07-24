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МОК отхвърли жалбата срещу Джани Инфантино

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Спорт
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Етичната комисия обяви, че няма юрисдикция по случая, след като организация за защита на човешките права обвини президента на ФИФА в нарушаване на принципа за политически неутралитет

мок отхвърли жалбата джани инфантино
Снимка: AP Photo
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Етичната комисия към Международния олимпийски комитет (МОК) отхвърли жалбата на организацията за защита на човешките права FairSquare срещу президента на ФИФА Джани Инфантино. Решението беше мотивирано с липсата на компетентност на олимпийската институция да разглежда подобен казус.

От МОК посочиха, че съгласно Олимпийската харта всяка международна спортна федерация запазва своята независимост и автономност при управлението си, поради което случаят не попада в юрисдикцията на Етичната комисия.

В началото на юли FairSquare обяви, че ще сезира МОК с обвинения срещу Инфантино за „системно нарушаване на политическия неутралитет“. Организацията се позова на многократните публични прояви на близост между президента на ФИФА и президента на САЩ Доналд Тръмп.

Според правилата на Международния олимпийски комитет неговите членове, сред които е и Джани Инфантино, се задължават да действат независимо от политически и търговски интереси.

От МОК обърнаха внимание и на социалните инициативи на ФИФА, като подчертаха, че световната футболна централа реализира програми за развитие на футбола в Газа и Палестина. Те включват инвестиции в спортна инфраструктура, образователни инициативи и проекти за развитие на спорта.

През декември миналата година Инфантино връчи на Доналд Тръмп специалната „Награда за мир“ на ФИФА по време на жребия за Световното първенство. По време на Мондиал 2026 американският президент пък заяви, че лично е разговарял с Инфантино, за да поиска от ФИФА да отмени наказанието на национала на САЩ Фоларин Балогун, наложено след червен картон.

С решението на Етичната комисия случаят няма да бъде разглеждан от МОК, а действията на президента на ФИФА остават извън компетентността на олимпийската организация.

#Мондиал 2026 #МОК #Джани Инфантино

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