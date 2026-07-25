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За по-малко от 24 часа петицията за налагане на вето на държавния бюджет събра над 17 000 подписа

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За по-малко от 24 часа петицията за налагане на вето на държавния бюджет събра над 17 000 подписа
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Около 1000 души на час подписват петицията до президента Йотова за налагане на вето върху бюджет 2026. Петицията беше обявена вчера от лидера на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев и за по-малко от 24 часа събра над 17 000 подписа. Вчера мнозинството на „Прогресивна България“ с подкрепата на ДПС прие в парламента държавния бюджет за 2026 г.

Петицията призовава президента Илияна Йотова да наложи вето на приетия бюджет. Подписалите призовават президента: Да постави въпроса за адекватната подкрепа за майчинството, родителството и наследствените пенсии. Да поиска преразглеждане на решението, с което беше отхвърлен пакетът за подкрепа на работещите, децата, образованието, културата, малкия бизнес и общините.

Да поиска ново обсъждане на разходните приоритети за възнагражденията на медицинските специалисти, устойчивостта на общинските и областните болници, репродуктивното здраве, профилактиката и прозрачността на отчетените услуги. Следващата седмица искането за вето с мотиви, както и петицията ще бъдат връчени на президента Илияна Йотова.

#17 000 подписа #налагане на вето #държавния бюджет #петиция

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