За по-малко от 24 часа петицията за налагане на вето на държавния бюджет събра над 17 000 подписа

Около 1000 души на час подписват петицията до президента Йотова за налагане на вето върху бюджет 2026. Петицията беше обявена вчера от лидера на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев и за по-малко от 24 часа събра над 17 000 подписа. Вчера мнозинството на „Прогресивна България“ с подкрепата на ДПС прие в парламента държавния бюджет за 2026 г.

Петицията призовава президента Илияна Йотова да наложи вето на приетия бюджет. Подписалите призовават президента: Да постави въпроса за адекватната подкрепа за майчинството, родителството и наследствените пенсии. Да поиска преразглеждане на решението, с което беше отхвърлен пакетът за подкрепа на работещите, децата, образованието, културата, малкия бизнес и общините.

Да поиска ново обсъждане на разходните приоритети за възнагражденията на медицинските специалисти, устойчивостта на общинските и областните болници, репродуктивното здраве, профилактиката и прозрачността на отчетените услуги. Следващата седмица искането за вето с мотиви, както и петицията ще бъдат връчени на президента Илияна Йотова.